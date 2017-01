Wintereinbruch: Pkw rutscht in Linienbus

Pkw rutscht in Linienbus

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Auf der Strecke der S-Bahn "S7" zwischen Wuppertal und Remscheid kam in den frühen Morgenstunden zu Verzögerungen. Der Grund war eine Weichenstörung im Bereich Wuppertal-Rauental, die gegen 9 Uhr behoben wurde. Folgeverspätungen seien nicht mehr zu erwarten, teilte das Bahnunternehmen Abellio mit.

Neun Unfälle mit Blechschaden wurden bislang in Remscheid gemeldet. Der wohl teuerste Crash ereignete sich gegen 5.45 Uhr im Bereich Preyersmühle an der Stadtgrenze zu Wermelskirchen. Dort kollidierte ein 41 Jahre alter Spanier in einem Audi vermutlich aufgrund von Schneeglätte im Einmündungsbereich der Landstraße 409/408 mit einem Bus der Linie 260. Der Solinger wurde leicht verletzt, der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf circa 30.000 Euro beziffert.

Auch der Winterdienst selbst blieb nicht verschont: In der Bismarckstraße fuhr ein Räumungsfahrzeug gegen ein geparktes Fahrzeug. "Die Straßen sind inzwischen weitgehend freigeräumt", bilanzierte ein Polizeisprecher.