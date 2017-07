Remscheid: Polizei sucht Autogauner

Der Gesuchte soll 65-Jährigen betrogen und den BMW weiterverkauft haben.

Die Polizei sucht einen Mann, der mit einer betrügerischen Masche ein Auto erlangte und dieses später weiterverkaufte. Der vermeintliche Kauf ereignete sich bereits im Februar 2015. Ein 65-jähriger Mann aus Hagen bot im Internet seinen BMW zum Kauf an. Es meldete sich ein Interessent, der angab, seinen Arbeitskollegen zum Abholen des Fahrzeugs zu schicken. Mit gefälschten Dokumenten und Überweisungsbelegen erhielt der Unbekannte den BMW, ohne dass es zur Zahlung des Kaufpreises kam.

Dann verkauften die Betrüger das Auto für 10.000 Euro Bargeld an einen anderen Mann weiter. Der neue Käufer trat indes in Kontakt mit dem Vorbesitzer, wodurch der BMW aufgefunden und von der Polizei sichergestellt werden konnte. Von dem Mann, der das Auto bei dem 65-Jährigen abholte und weiterverkaufte, fehlt seither jede Spur. Auch eine umfangreiche spurentechnische Untersuchung des Fahrzeugs führte nach Polizeiangaben nicht zu einem Ergebnis. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich der Unbekannte im Bereich des Bergischen Städtedreiecks (Wuppertal, Solingen, Remscheid) aufgehalten haben könnte, möglicherweise auch in Leverkusen. Der Mann wurde bei der Übergabe des BMW von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen erließ das zuständige Amtsgericht einen Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung. Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wer kennt den Mann auf dem Foto? Wer kann Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 34 in Wuppertal (0202/284-0) zu melden.

(pd)