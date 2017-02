Remscheid: Polizei überprüft 75 Personen bei Razzia am Ebert-Platz

Polizei überprüft 75 Personen bei Razzia am Ebert-Platz

In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei vier Gaststätten am Ebert-Platz kontrolliert. Bei dem Einsatz ging es um eine Massenschlägerei im vergangenen Jahr. Man werde den Brennpunkt im Blick behalten, sagt die Polizei. Von Henning Röser

Drei Stunden dauerte in der Nacht zum Sonntag ein größerer Einsatz von Polizei und Ordnungsamt im Bereich Ebert-Platz / Engelspassage. Rund 50 Polizisten kontrollierten die Besucher von vier Gaststätten und wurde dabei von Mitarbeitern des Ordnungsamtes unterstützt.

Der Einsatz habe von 22 Uhr bis 1 Uhr gedauert, berichtete Polizeisprecher Stefan Weiand gestern auf BM-Nachfrage. Anwohner hatten sich bei unserer Zeitung gemeldet, weil sie den Einsatz gesehen, dann aber vergeblich auf einen Bericht dazu in der Zeitung gewartet hatten.

Der Einsatz sei eine Reaktion auf die Vorfälle im Bereich des Ebert-Platzes in den vergangenen Monaten, berichtet Weiand. Dort hatte es unter anderem im Oktober 2016 eine Massenschlägerei unter Türken gegeben. Die Polizei wolle in diesem Bereich Präsenz zeigen und signalisieren, dass sie einen Blick auf die Ordnungslage habe.

Die Polizei stellte in insgesamt vier Gaststätten die Personalien der Gäste fest und überprüfte, ob gegen sie Verfahren anhängig ist. Das war aber nicht der Fall. Ein Mann widersetzte sich allerdings zwischenzeitlich der Überprüfung und musste kurzzeitig durch das Anlegen von Handschellen zur Ruhe gebracht werden.

"Wir werden den Bereich weiter im Auge behalten", kündigte Weiand an. Zunächst wolle man abwarten, wie sich die Situation an diesem Brennpunkt entwickelt.

Das Ordnungsamt war in der Nacht mit fünf Mitarbeitern am Einsatz beteiligt, berichtet Arndt Liesenfeld. "Wir hatten im Vorfeld einige Beschwerden von Bürgern wegen Ruhestörung und auch wegen Verstößen gegen den Jugendschutz." Den Vorschlag der Polizei für einen gemeinsamen Einsatz griff die Stadt darum gerne auf. Nachdem die Polizei die Lage in den Gaststätten im Griff hatte, gingen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes hinein - und fanden Bestätigung für die Vorwürfe. Es wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen den Jugendschutz Alter und Alkoholausschank und den Nichtraucherschutz eingeleitet.

