Protest: Polizeibeamte demonstrieren für ihre angestellten Kollegen

Knapp 50 Beamte sowie Angestellte im auch für Remscheid zuständigen Polizeipräsidium Wuppertal haben gestern für eine bessere Bezahlung der nicht verbeamteten Kollegen demonstriert.

Für eine halbe Stunde beteiligten sich die Teilnehmer an einer sogenannten "aktiven Mittagspause", bei der vor dem Präsidium in Barmen mit Transparenten auf die Forderungen der Gewerkschaften in den zurzeit laufenden Tarifverhandlungen für die Angestellten bei den Bundesländern aufmerksam gemacht wurde. Unter anderem verlangen die Angestellten der Polizei sechs Prozent mehr Gehalt.

In Potsdam verhandelten die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter gestern über diese und andere Punkte in zweiter Runde - wobei die Gewerkschaft der Polizei (GdP) im Bergischen Land keinen Zweifel daran ließ, dass die Aktion vom Montag nicht die letzte dieser Art gewesen sein könnte. "Sollte es bis kommende Woche keine Einigung geben, werden wir an einer Demonstration in Düsseldorf teilnehmen", sagte Gabi-Schmidt als GdP-Vorsitzende im Bergischen.

