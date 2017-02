Remscheid: Polizeibeamte demonstrieren vor Landtag

Wenige Tage vor dem Beginn der dritten Tarifrunde, demonstrieren heute mehr als 50 Polizisten und Beschäftigte des Wuppertaler Polizeipräsidiums vor dem Düsseldorfer Landtag. Die Beteiligten fordern sechs Prozent mehr Lohn.

"Die Mitarbeiter der Polizei haben ein Plus auf ihrem Gehaltszettel für ihren Dienst mehr als verdient", sagt die Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Bergisches Land, Gabi Schmidt. Nicht nur für Beschäftigte des Landes seien Löhne deutlich langsamer gestiegen als in der Privatwirtschaft; auch zwischen Angestellten der Landes- und Bundespolizei gäbe es Einkommensunterschiede. Sollten auch die Verhandlungen am 16./17. Februar keinen Durchbruch bringen, werde es weitere Maßnahmen geben.

(laha)