Remscheid: Post: Wir liefern tagesaktuell aus

Konzern weist Kritik wegen fehlender Briefzustellungen zurück. 94 Prozent der Sendungen seien in 24 Stunden beim Adressaten. Montags würde aus personaltaktischen Gründen keine Info-Post verteilt. Von Michael Bosse

Gerade jetzt zu den Weihnachtsfeiertagen sind die Briefkästen gut gefüllt, Weihnachtsgrüße werden verschickt, Unternehmen versenden sogenannte Info-Post. Dennoch kann es auch immer mal vorkommen, dass der Briefkasten leer bleibt: Kann sein, dass an dem Tag eben keine Post kam, kann aber möglicherweise auch sein, dass der Postbote aus irgendeinem Grunde "geschwänzt" und den Briefkasten "nicht gefunden" hatte.

Vor allem Anlieger in etwas abgelegenen Stadtteilen haben mitunter den Eindruck, dass sie aufgrund ihres Wohnortes an dem einen oder anderen Tag nicht beliefert werden. Manchmal ist das nur ein unbegründetes Gefühl, manchmal trügt es eben nicht: So geschehen bei Susanne D. in der Gerstau, Stadtteil Hasten. Am Samstag, dem 26. November, hätte eigentlich der aktuelle "Spiegel" im Briefkasten liegen soll. Tat er aber nicht, erst mit drei Tagen Verspätung fand das Hamburger Nachrichtenmagazin seinen Weg zum Adressaten. "Wir haben immer wieder das Gefühl, dass der Postbote an bestimmten Tagen nicht kommt. Vor allem montags bleibt der Briefkasten oft leer", sagt sie.

Dieser Einschätzung widerspricht Dieter Pietruck, Pressesprecher der Deutschen Post AG in Düsseldorf. "94 Prozent unserer Briefe sind deutschlandweit einen Tag nach der Absendung beim Adressaten", sagt er. Die Post komme montags bis samstags und unterliege der Post-Universaldienstleistungsverordnung, die vorschreibt, dass mindestens 80 Prozent der Briefe einen Tag nach der Absendung beim Adressaten ankommen. Diese Quote erfülle die Deutsche Post AG mit ihren Postboten locker. Vorsorglich unterstreicht Pietruck, dass die Erfolgsquote von 94 Prozent von dem Hamburger Marktforschungsinstitut Ipsos ermittelt und vom TÜV bestätigt wurde. Ipsos versendet im Auftrag der Post pro Monat rund 70.000 Testbriefe. Daraus wird dann die Quote berechnet. Gleichwohl kann es natürlich auch Ausfälle geben. Und die gab es Ende November eben in der Gerstau, wie Pietruck auf Nachfrage der BM einräumt: "Der Stammzusteller hatte die Auslieferung an dem Wochenende krankheitsbedingt abgebrochen." Deshalb sei es zu einer verspäteten Zustellung der Post gekommen. Anlieger, die das Gefühl haben, dass die Post verspätet ausgeliefert wird, können sich nach Angaben des Sprechers telefonisch unter 0228/4333112 bei dem Bonner Konzern melden. Über die Internetseite "http://www.deutschepost.de" gibt es zudem ein Kontaktformular, über das nachgefragt werden kann.

Dass vor allem montags die Postlieferung mitunter um einen Tag verschoben scheint, ist laut Pietruck vornehmlich ein Wahrnehmungsproblem. So werde am Montag aus personaltaktischen Gründen keine Info-Post verteilt, weil nach dem Wochenende vor allem solche Briefsendungen von Unternehmen anfielen. Die Post von privaten Kunden werde aber auf jeden Fall verteilt. Aber die privaten Absender schrieben nun mal am Wochenende keine oder wenig Briefe oder Karten, erklärt der Sprecher. Die Folge: Die Briefkästen blieben leer. Auch einen Unterschied zwischen Stadt und Land gibt es nach Angaben des Sprechers nicht.

Nach Pietrucks Schätzungen steigt die Anzahl der Briefsendungen zu Weihnachten um etwa 50 Prozent an, bei den Paketen gebe es sogar eine Verdopplung. Auch bei den Paketen liege die ermittelte Zulieferungsquote mit 90 Prozent deutlich über den Soll. Die jüngst von der Verbraucherzentrale NRW geäußerte Kritik an der Qualität der Paketlieferungen unter anderem durch die Post-Tochter DHL weist er zurück. Angesichts von zwei Milliarden zugelieferten Paketen in einem Jahr in Deutschland sei eine Zahl von 6500 Beschwerden noch vergleichsweise wenig.

Quelle: RP