Remscheid: Radfahrer von Räubertrio brutal überfallen

Ein Radfahrer wurde in der Nacht zu Donnerstag Opfer eines Raubüberfalls. Als der 47-Jährige kurz nach Mitternacht auf der Gartenstraße an einer Gruppe von drei Männern vorbeifahren wollte, schlug einer ihn zu Boden und entwendet sein Portemonnaie. Dann schlug ein weiterer ihn mit einer Metallstange. Als sich der 47-Jährige zur Wehr setzte, flüchteten die Räuber nach Angaben der Polizei in unbekannte Richtung.