In Remscheid ist ein 28 Jahre alter Mann vermisst worden. Die Polizei nahm die Fahndung nun zurück: Der Vermisste ist wieder da.

Der Chef des 28-Jährigen hatte am Mittwoch die Polizei eingeschaltet, nachdem der Mann nicht zur Arbeit gekommen war.

Mit Fotos wandte sich die Behörde an die Öffentlichkeit, nahm die Fahndung aber noch am Donnerstagmorgen zurück. Der Mann sei wieder aufgetaucht, wie ein Sprecher der Polizei in Wuppertal sagte.

(hsr)