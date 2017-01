später lesen Rauchsäule über der Stadt Brand in Wohnhaus in Remscheid FOTO: Ralf Kollmann Teilen

Am Samstagmorgen ist in Remscheid ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Rauchsäule war weithin zu sehen. Die Brandursache ist unklar.