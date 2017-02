später lesen Remscheid - die Einkaufsstadt FOTO: Köhlen Stephan FOTO: Köhlen Stephan Teilen

2017-02-14

Wäre gestern nicht Valentinstag gewesen, sondern der 1. April, man hätte Leo Schönhals seine Vision nie und nimmer abgenommen. Was er sich an der Unteren Alleestraße vorgenommen hat, klingt nach mehr als nur einem netten kleinen Geschenk an seine Heimatstadt.