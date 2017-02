Remscheid: "Remscheid ist eine Stadt im Aufbruch"

Gestern gab Robin Denstorff seinen Abschied im Remscheider Rathaus. Im BM-Gespräch zog der Stadtplaner zuvor eine Bilanz seiner Arbeit. Von Henning Röser

"Ich war länger hier als Frau Burkhart." Robin Denstorff, für 21 Monate Remscheids Chefplaner, steht in seinem fast leergeräumten Büro an der Ludwigstraße und ist zu Scherzen aufgelegt. Sein Abgang hat ihm Kritik eingetragen. Am 1. März tritt er seine neue Stelle als Baudezernent in Münster an. "Eine solche Chance schlägt man nicht aus", sagt der 39-Jährige. Dann zieht er eine positive Bilanz seiner Zeit. Seine Einschätzung: "Remscheid ist eine Stadt im Aufbruch." Die Themen:

Kino Die Ansiedlung des Multiplexes sei "als Signal für Remscheid nicht zu unterschätzen". Zwar habe die Politik sich eine Ansiedlung auf der Alleestraße gewünscht, dort sei ein modernes Kino aber technisch nicht umsetzbar. Der Investor selber habe den Bahnhof bevorzugt. Remscheid schlage hier "zwei Fliegen mit einer Klappe", weil die Stadt durch die Einbeziehung des P&R-Hauses dessen Auslastung verbessere. Dadurch fielen Rückzahlungen an den VRR weg. Zudem werde eine städtebauliche Lücke geschlossen, die vor Jahren durch den Wegfall des "Schaufensters der Wirtschaft" entstanden sei.

Wohnen Dass das neue Wohngebiet auf dem Gelände des alten Krankenhauses so gut angenommen wird, sieht Denstorff als Zeichen einer Trendwende. Remscheid habe "den Markt des Einfamilienhauses jahrelang nicht mehr bedient", sondern den Nachbargemeinden überlassen. Dabei sei der Bedarf groß. Darum sei es gut, dass auf dem Grundstück der alten Grundschule Eisernstein bald neue Flächen für Eigenheime entstehen können. Denkbar sei hier ein "Vielfalt der Wohnformen", die ein familienfreundliches, generationenübergreifendes Wohnen ermögliche. Das werde sich im B-Plan-Verfahren entscheiden. Im Auge haben müsse die Stadt auch den Bedarf für "hochwertigen Wohnungsbau". Das zeige sich etwa am Projekt an der Heinrich-Hertz-Straße in Lennep, das durch die illegale Fällung einer Rotbuche leider negativ in die Schlagzeilen geraten sei. Das Projekt selber sei aber gut. Ein weiteres dieser Qualität sei an der Königstraße in Vorbereitung. "Die Investitionsbereitschaft ist da." Denstorff fordert darum: "Die Knusthöhe in Lennep gehört wieder auf die Agenda". Dies sei "ein sehr attraktiver Standort mit hoher Qualität".

Innenstadt "Eine einmalige Chance, die so schnell nicht wieder kommt", nennt Denstorff die vom Land mit vielen Millionen Euro unterstützten Pläne zur Revitalisierung der Innenstadt. Er mahnt hier wie bei anderen Prozessen Geduld an. "Wir müssen uns Zeit nehmen, auf Qualität beharren". Es sei richtig gewesen, auf der Allee nicht gleich Bagger anrollen zu lassen, sondern zunächst einen Gestaltungsleitfaden zu entwickeln, der auch Fragen wie Außengastronomie, Werbeanlage oder Beleuchtung klar regele.

Gleiches gelte für die geplante Umgestaltung des Ebert-Platzes, wo viel Vorarbeit investiert wurde und die Politik ungeduldig wurde. "Der Ebert-Platz wird definitiv ein Leuchtturm-Projekt", sagt Denstorff. Aber das brauche seine Zeit. "Sie können nicht einen solchen Platz innerhalb von anderthalb Jahren umbauen, dann haben sie irgendwas geschlabbert."

Lennep I - Hertie/Kölner Straße "Klar auf der Habenseite" verbucht Denstorff den Umbau des Hertie-Gebäudes in Lennep. Nach jahrelangem Leerstand werde die Immobilie nun denkmalgerecht saniert. Für die Lenneper entstehe ein "hochattraktives" Nahversorgungsangebot. Von dort könne ein Impuls in die Kölner Straße ausgehen, wo sich weitere Geschäfte für Nahversorgung ansiedeln könnten. Wenn man dann mehr Stellplätze schaffe, würde das Kunden anziehen, die hier ihren Einkauf erledigen. Zusammen mit Altstadt und DOC entstehe hier eine "Riesenchance für Lennep".

Lennep II - DOC / Altstadt Einen ähnlichen Prozess wie er in der Innenstadt gerade läuft, hält Denstorff für Lennep für geboten. "Wir brauchen ein integriertes Handlungskonzept, wie wir Lennep entwickeln wollen". Die Zeit, in der eine mögliche gerichtliche Entscheidung über das Millionenprojekt abgewartet werde, müsse genutzt werden, diese Dinge voranzubringen. Ein Innenstadtmanager sei für Lennep genauso ein Thema wie für die Innenstadt, auch ein Gestaltungsleitfaden sei sinnvoll. Die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt seien dafür eine gute Grundlage. Das DOC sei ja nur Mittel zum Zweck, um Menschen nach Lennep zu locken. Nun gehe es daran, diese Effekte für die Altstadt und den Rest der Stadt zu nutzen. "Das ist die Aufgabe der Stadt, darum muss sich meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger kümmern."

Abschluss Das Riesen-Projekt DOC habe in der öffentlichen Diskussion in Remscheid viele andere Themen überschattet, sagt Denstorff bedauernd. Zahlreiche gute Projekte seien in den letzten zwei Jahren angeschoben worden, in der Bugwelle des Outlet-Projektes aber leider etwas untergegangen. Auffällig: Robin Denstorff sagt sehr oft "wir" in diesem Gespräch. Von fehlender Identifikation mit der Stadt, wie auch die BM sie ihm mal vorgeworfen hat, ist in diesem Moment nichts zu spüren.

