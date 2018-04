Ermittlungen in Remscheid

Bei der Polizei haben sich mehrere Frauen und Mädchen aus Remscheid gemeldet, deren Gesichter auf freizügige oder gar pornografische Bilder montiert und im Internet veröffentlicht worden sein sollen. Es liegen bereits zahlreiche Strafanzeigen vor.

Auf der Remscheider Polizeiwache gaben sich am Wochenende junge Frauen die Klinke in die Hand. Die Beamten hatten die passenden Formulare schon bereitliegen. Offenbar waren die Fälle am Wochenende verstärkt entdeckt worden.

Der betreffende Blog wurde über Facebook verlinkt – vermutlich, um Internet-Nutzer darauf hinzuweisen. In den sozialen Medien wurden bereits Namen von angeblich Verdächtigen genannt – und von anderen dementiert. Die Polizei sieht ihre Ermittlungen noch ganz am Anfang.

(ric/woa)