Unbekannte haben in Remscheid-Lennep Container und ein Garagentor mit volksverhetzenden Sprüchen beschmiert. Der Staatsschutz ermittelt und sucht nach Zeugen.

In der Nacht zu Sonntag hinterließen Unbekannte laut Polizei in Lennep an mehreren Containern und einem Garagentor Schmierereien mit volksverhetzendem Inhalt: Am Höhenweg sowie an der Hackenberger Straße, Ecke Teichstraße seien zwei Altkleidercontainer besprüht worden. Einen ähnlichen Schriftzug habe die Polizei auch an dem Garagentor des Pfarramtes an der Hackenberger Straße gefunden. Sämtliche Schmierereien seien mit schwarzer Lackfarbe aufgesprüht worden und hätten einen volkverhetzenden Inhalt.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 0202-2840.

