Polizeieinsatz Mann am Kreishaus in Remscheid festgenommen

Spektakulärer Großeinsatz am Kreishaus im Stadtteil Lennep in Remscheid: Die Polizei hat am Mittwochmittag gegen 13 Uhr in einem Handy- und Schmuckladen einen Mann festgenommen und auf offener Straße abgeführt. Von Solveig Pudelski