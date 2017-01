Mit einer "aktiven Mittagspause" wollen auch Beamte in Zivil und Uniform am Montag die Forderungen der Angestellten bei der Polizei nach mehr Geld unterstützen. Tatsächlich spielen Nicht-Beamte bei der Polizei eine wichtige Rolle. Von Martin Oberpriller

Sie sind aus dem Arbeitsalltag der Beamten kaum wegzudenken: Die Tarifangestellten der Polizei kümmern sich um die Wartung und Pflege der Einsatzfahrzeuge, sortieren Akten, erledigen Schreibarbeiten und halten die EDV in Schuss. Doch wenn es um die Bezahlung sowie die Absicherung im Alter geht, hinken die nicht verbeamteten Mitarbeiter der Polizei ihren Kollegen in Uniform beziehungsweise bei der Kripo hinterher.

Ein Zustand, der auch aus Sicht der meisten Polizeibeamten ungerecht ist. Aus diesem Grund wird es am kommenden Montag im Bergischen eine echte Premiere geben: Zum ersten Mal wollen dann nämlich Mitarbeiter des unter anderem für Remscheid zuständigen Polizeipräsidiums Wuppertal auf die Straße gehen, um sich mit den Polizei-Angestellten solidarisch zu zeigen. Das bestätigte jetzt die Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in der Region, Gabi Schmidt, auf Anfrage.

"Wir werden uns unter dem Motto ,Aktiv in der Mittagspause' für die Belange der Kollegen miteinsetzen", kündigte Schmidt im Gespräch mit unserer Redaktion an. Der Hintergrund: Am Montag beginnt in Potsdam die zweite Runde der Tarifverhandlungen der Länder. Und nachdem die bisherigen Gespräche zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften aus Sicht der Arbeitnehmervertreter noch keinen durchschlagenden Erfolg brachten, wollen die Gewerkschaften nun den Druck erhöhen.

Dabei geht es für die allein im bergischen Präsidium beschäftigten rund 180 Angestellten tatsächlich um einiges. So fordern die Gewerkschaften unter anderem sechs Prozent mehr Geld - wobei es in der diesjährigen Tarifauseinendersetzung überdies darum geht, dass die Landes-Beschäftigten, etwa bei der Polizei, in Zukunft genauso viel Geld verdienen wie die Angestellten beim Bund sowie bei den Kommunen.

"Beide Gruppen leisten die gleiche Arbeit", sagte GdP-Chefin Schmidt. Und zudem müssten die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes den Anschluss an die Einkommensentwicklung in anderen Branchen halten, damit der Öffentliche Dienst weiter wettbewerbsfähig bleibe, betonte die Gewerkschaftlerin, deren Organisation sich deshalb den Forderungen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie der Bildungsgewerkschaft GEW anschloss.

Für Montag rechnen die Arbeitnehmervertreter mit einer durchaus großen Teilnehmerzahl bei der "aktiven Mittagspause" vor dem Präsidiumsgebäude in Elberfeld. Unter anderem ist geplant, dass die Polizei-Angestellten mit Bannern und Transparenten auf ihre Forderungen aufmerksam machen, wobei sie von möglichst vielen verbeamteten Kollegen unterstützt werden sollen.

Insgesamt sind für die Aktion, die um zwölf Uhr beginnt, rund 30 Minuten angesetzt. "Neben Wuppertal werden ,aktive Mittagspausen' auch noch an 14 anderen Orten in Nordrhein-Westfalen stattfinden", unterstrich Gabi Schmidt. "Bislang haben die Bundesländer noch kein Verhandlungsangebot auf den Tisch gelegt", hieß es vonseiten der Gewerkschaft, die hofft, mit der Aktion die Bürger für die Belange der Angestellten bei der Polizei weiter zu sensibilisieren.

Quelle: RP