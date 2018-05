Bei einer Flugshow in Langenfeld ist jüngst ein Weißkopfseeadler weggeflogen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Falknerei, der das Tier gehört, ein Vogel abhanden kommt. Wie kommt es dazu? Von Anja Wollschlaeger

Bei der Haltung von Greifvögel ist es so: "Sie müssen geflogen oder in großen Volieren gehalten werden, sonst werden sie krank", sagt Carola Schossow von der Bergischen Falknerei in Remscheid. Mit "geflogen werden" meint sie: Die Vögel müssen ab und an ihre Runde drehen. Oft passiert das im Rahmen von Flugshows.

Bei so einer Show ist am Donnerstag in Langenfeld ein Weißkopfseeadler weggeflogen. Spaziergänger, die das Tier sahen, schauten verdutzt. Es war nicht das erste Mal, dass ein Greifvogel der Falknerei das Weite suchte. Erst im Januar war "Hope", ein Kamtschatka-Riesenseeadler-Weibchen aus der Falknerei entflogen. Zwei Wochen lang wurde er von Besitzer Karsten Schossow vermisst.

FOTO: Dominik Jungheim

Wie kommt es, dass die Tiere plötzlich wegfliegen? Etwa weil sie sich erschrecken, sagt Karsten Schossow. Bei den Flugshows in der Falknerei können die Greifvögel auch mal eine Runde über den Wald drehen. "Dort, wo sie zu Hause sind, ist das normalerweise kein Problem." In Langenfeld war es wohl ein Schwarm Krähen, der den Adler irritierte.

Der Falkner bleibt bei solchen Fällen gelassen. Er weiß, dass die Vögel viel Energie verbrauchen - vor allem bei der Jagd und bei niedrigen Temperaturen. Sind sie hungrig, kehren sie in der Regel allein zurück.

"Krümel" landete nach gut eineinhalb Stunden wieder beim Falkner. Weder Tier noch Menschen kamen zu Schaden. Gefährlich sind solche Tiere sowieso nicht für Menschen, erklärt Karsten Schossow.