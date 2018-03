später lesen Remscheid Remscheider Riesenseeadler in Rade gefangen FOTO: Olaf Brese FOTO: Olaf Brese 2018-03-05T15:42+0100 2018-03-06T00:00+0100

Als Falkner und Züchter Olaf Brese, der in Hinüber ein Jagdrevier gepachtet hat, am Samstag aus Finkensiepen der Ruf ereilte, dort sitze ein riesiger Vogel, dachte er zuerst an einen Bussard. Das Tier entpuppte sich als Kamchatka-Riesenseeadler.