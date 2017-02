Remscheid: Rögy-Halle - Stadt will Prozess vermeiden

Rögy-Halle - Stadt will Prozess vermeiden

Gutachter beschäftigen sich mit den Mängeln bei den Betonarbeiten. Die Baustelle ruht seit Dezember. Von Henning Röser

Bei den Feiern zum 100. Geburtstag des Lenneper Röntgen-Gymnasiums im Mai des vergangenen Jahres legten Schüler der 5b ihre Wünsche für den Sportunterricht der kommenden Jahrzehnte in die Zeitkapsel, die dem Grundstein für die neue Dreifachsporthalle auf dem Schulgelände beigefügt wurde.

Seit Mitte Dezember ruhen nun aber die Arbeiten auf der Baustelle. Das hat nicht nur mit dem zwischenzeitlichen Minustemperaturen zu tun, sondern offensichtlich auch mit Mängeln in der Bauausführung.

Bei Kontrollen hatte die Bauleitung festgestellt, dass die Betonschicht über den Stahlträgern dünner als vorgeschrieben ist. Hier drohen Folgeschäden, etwa wenn später durch Frost oder Abplatzungen Wasser an die Stahlträger kommt und diese rosten.

Auch haben Messungen ergeben, dass die Bewehrungen (Stahlverstärkungen für den Beton) nicht ganz gerade verlaufen. Das könne sich negativ auf die Statik des Gebäudes auswirken, erklärt Thomas Judt, Leiter des Gebäudemanagements der Stadt, im BM-Gespräch.

Zwar hat die ausführende Firma mittlerweile Fehler eingeräumt, allerdings in deutlich geringerem Maße als die Stadtverwaltung diese einschätzt. "Die spielen das herunter, wollen das verharmlosen," sagt Judt.

Die Firma, die zu allem Überfluss für die Betonarbeiten einen Subunternehmer eingekauft hat, hat nun eine sogenannte Prüfstatik in Auftrag gegeben. Die Stadt wiederum hat ihrerseits einen Gutachter eingeschaltet, um sich sich abzusichern. In einem nächsten Schritt werden diese beiden Expertisen miteinander verglichen.

"Das ist eine schwierige Situation", sagt Judt. Er möchte eine gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Bauunternehmer möglichst vermeiden. Denn eine Vergabe des Projekts an eine andere Firma, die sich an der Ausschreibung des 4,5 Millionen Euro teuren Projekts beteiligt hat, birgt neue Risiken. Diese Firma wäre nicht nur teurer (darum belegte sie in der Ausschreibung Platz 2), sondern würde auch die Gewährleistung für die Halle kaum übernehmen wollen. Schließlich hat sie die Fehler ja nicht zu verantworten.

Zweieinhalb bis drei Monate könnte sich der Eröffnungstermin für die Halle durch die Baumängel nach hinten verschieben, schätzt der Leiter des Gebäudemanagements. Das einzig Gute an der vertrackten Situation sei, dass sie im Winter auftritt, wo die Arbeiten wegen der Witterung sowieso an einigen Tagen geruht hätte.

Quelle: RP