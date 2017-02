Am späten Donnerstagnachmittag sind bei einer Schlägerei Schüsse gefallen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen aus Solingen fest. Nach zwei weiteren Männern wird gefahndet.

Gegen 17.50 Uhr am Donnerstag gerieten mehrere Männer an der Papenberger Straße in Remscheid aneinander. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll ein 39-jähriger Mann in einem Audi mit Solinger Kennzeichen vor einem Haus gewartet haben. Mehrere Personen hätten sich daraufhin dem Wagen genähert und mit einer Pistole in die Luft geschossen.

Nach Zeugenangaben entwickelte sich anschließend eine Schlägerei zwischen den Männern, in deren Verlauf die Waffe zu Boden fiel. Kurz danach sollen weitere Schüsse gefallen sein. Der 39-Jährige flüchtete mit dem Audi vom Tatort.

An der Kreuzung Freiheitstraße, Alleestraße konnte ein Polizeibeamter den Flüchtigen anhalten. Der polizeibekannte Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Im Fahrzeug stellten die Beamten eine Schusswaffe sicher. Die anderen Männer flüchteten vom Tatort, bevor die Polizei eintraf.

Zwei Personen konnten wie folgt beschrieben werden: männlich, 30 bis 35 Jahre alt, sportliche Figur, etwa 1.80 Meter groß, beide mit kurzen blonden Haaren, die Seiten rasiert. Beide trugen Pullover, einer in Schwarz, der andere in Grau.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sowohl die Hintergründe der Tat, als auch die Identität der Flüchtigen sind noch ungeklärt. Der 39-Jährige erlitt durch die Schlägerei leichte Verletzungen. Er wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ob und wie die flüchtigen Täter verletzt sind, ist laut Polizei unbekannt.

(cebu)