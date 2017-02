Remscheid: Schlaglöcher auf L 412 werden gestopft

BM-Leser aus Bergisch Born bemängelt schlechten Zustand der Landstraße zwischen Lüdorf und Heide. Landesbetrieb Straßen kündigt Arbeiten an. Von Henning Röser

Mehrmals täglich fährt Axel Heuser von Bergisch Born aus die Strecke Lüdorf-Kräwinklerbrücke-Heide in Richtung Radevormwald. Er bringt seine Frau zur Arbeit und holt sie auch wieder ab. Dafür nutzt er die kürzeste Verbindung, die Landstraße 412. Keine entspannten Fahrt. "Der Zustand der Straßen ist so schlecht, dass man diese bald nicht mehr befahren kann und infolgedessen über Lennep fahren muss", schreibt Heuser in einer Mail an unsere Zeitung. Vor allem um die Motorradfahrer sorgt er sich. Für die sei die beliebte Zweirad-Strecke im aktuellen Zustand richtig gefährlich.

Die BM ist die Strecke probegefahren. Tatsächlich gibt es große Teilstücke mit vielen Schlaglöchern, immer wieder unterbrochen von kurzen Abschnitten, die weniger schlimm sind. Mit Abstand die größte Zumutung ist der Abschnitt im Bereich hinter Kräwinkler Brücke, die auf einer Länge von 100 Metern praktisch eigentlich nur aus Löchern besteht. "Wo bleiben die Gelder, die unser Vater Staat zusätzlich eingenommen hat", fragt Heuser. "Ist es nicht möglich, dass die Gelder zum Teil in unser Straßennetz hineingesteckt werden?"

Bei dem für die Landstraße zuständigen Landesbetrieb Straßen sei der Anruf der BM nicht die erste Nachfrage zum Straßenzustand, berichtet Sprecherin Sabrina Kieback. "Hier haben schon mehrere Bürger angerufen und sich beschwert." In den nächsten Tagen werde der Landesbetrieb damit beginnen, die Löcher zu schließen, verspricht sie.

Eine komplette Sanierung der Strecke ist aber nicht geplant, nur der Abschnitt auf Radevormwalder Gebiet zwischen Bergerhof, Heide und Kräwinklerbrücke wird runderneuert. Die L 412 wird ab Ende April, Anfang Mai saniert", sagte Kieback. Die Arbeiten würden wahrscheinlich bis zum Jahresende dauern.

