Top-Tipp: Schwanensee im Teo Otto Theater

Das "Schwanensee"-Ballett gilt wegen der Schönheit seiner musikalischen und choreographischen Gestaltung als Inbegriff des klassischen Balletts.

Es ist ein romantisches Märchen, in dem die Liebe über das Böse siegt: Prinz Siegfried verliebt sich unsterblich in Odette, die von dem Zauberer Rotbart in eine Schwanenprinzessin verwandelt wurde. Siegfried möchte Odette auf der Stelle heiraten, dies weiß Rotbart jedoch durch ein intrigantes Spiel zu verhindern. Er bringt seine eigene Tochter Odile, die genau so aussieht wie Odette, mit Prinz Siegfried zusammen. Der erkennt die Täuschung nicht und riskiert, Odette für immer zu verlieren.

Die weltbekannten Melodien, die zu den Meisterwerken der klassischen Musikliteratur gehören und eine Inszenierung mit dem Moldawischen Nationalballett - tänzerisch perfekt und exzellent besetzt - versprechen einen großen, klassischen Ballettabend. Das Moldawische Nationalballett steht seit der Gründung des Theaters 1957 für hohe tänzerische Qualität und Stilbewusstsein für das klassische Repertoire. Ganz bewusst widmet es sich der Pflege der großen klassischen Ballette und ist der russischen Ballett-Tradition eng verbunden. Karten ab 34 Euro unter theaterticket.remscheid.de oder an der Theaterkasse Tel. 02191-16 2650.

Mi. 28. Dezember, 19.30 Uhr, Teo Otto Theater, Konrad-Adenauer-Straße 31-33

Quelle: RP