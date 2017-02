später lesen Remscheid Sehr guter Listenplatz für Sven Wolf FOTO: Thomas Wunsch FOTO: Thomas Wunsch 2017-02-19T18:32+0100 2017-02-20T00:00+0100

Traumergebnis für den Remscheider SPD-Landtagsabgeordneten Sven Wolf. Wolf, der als Kandidat für Remscheid und Radevormwald bei der Landtagswahl im Mai antritt, wurde am Wochenende beim Parteitag in Düsseldorf mit 99,5 Prozent der Stimmen auf Platz 16 der Landesliste gewählt. Damit verbessert er sich gegenüber der zurückliegenden Landtagswahl um 62 Plätze. Wolf (41) ist rechtspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. In der vergangenen Woche wurde imm die Leitung des Untersuchungsausschusses zum Fall des mutmaßlichen Terroristen Anis Amri übertragen. "Ich freue mich über dieses klare Vertrauensvotum. Es gibt mir Rückenwind dafür, den neuen Landtagswahlkreis Remscheid-Radevormwald direkt zu holen", sagte Sven Wolf.