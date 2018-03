später lesen Remscheid Seniorin stirbt nach Unfall auf Parkstraße FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-03-02T12:17+0100 2018-03-02T12:12+0100

Die 77 Jahre alte Fußgängerin, die am Mittwoch auf der Parkstraße in einen Unfall verwickelt war, ist an ihren Verletzungen gestorben.

