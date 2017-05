später lesen Remscheid Sonderheft: Mit dem Rad durchs Rheinland 2017-05-03T16:52+0200 2017-05-04T00:00+0200

16 Touren, 132 Seiten und eine App für die Navigation: Das sind die Eckdaten für die dritte Ausgabe von "Mein Rheinland Radtouren", die ab heute erhältlich ist. Für das Magazin, das erneut in Zusammenarbeit mit dem ADFC entstanden ist, haben sich die Experten am Niederrhein, im Bergischen Land, in Düsseldorf und im Kölner Raum umgetan. Sie haben bei einer Schlössertour am mittleren Niederrhein den Kontrast zwischen Prachtbauten früherer Zeiten und modernem Tagebau auf sich wirken lassen, die Duisburger Seenplatte erkundet und den westlichsten Punkt Deutschlands entdeckt.