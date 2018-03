später lesen Remscheid SPD will Konzept für Sanierung von Neuenkamp 2018-03-01T17:32+0100 2018-03-02T00:00+0100

Die Stadt soll ein Konzept für die Sanierung der Sportanlage Neuenkamp erstellen. Das fordert die SPD in einem Antrag für die Sitzung des Umweltausschusses (24. April). Die Laufbahn enthält belastetes Material, sogenanntes Kieselrot. Das sei schon länger bekannt, passiert sei aber nichts, sagt SPD-Fraktionschef Sven Wolf. Darum will seinen Fraktion Bewegung in die Sache bringen. Die weitere Nutzungsmöglichkeit des Platzes müsse gesichert werden.