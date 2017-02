Im Blickpunkt Sportlerwahl 2016: Spitzensportler zeigen sich beim Sportbund

Beim Wahlauftakt im Alleecenter präsentieren sich die Nominierten. Die Bürger entscheiden nun bis zum 28. März, wer die Titel gewinnt. Von Anna Mazzalupi

Wagemutige Hebefiguren, Tanzeinlagen, Fechtbewegungen oder auch einen Parkour - all das gab es am Samstag auf der Bühne im Alleecenter zusehen. Beim Wahlauftakt des Sportbundes Remscheid für die Ehrung der Sportler des Jahres, die von Stadt, Sportbund und Bergischer Morgenpost am 10. März als "Nacht des Sports" wieder im Teo Otto Theater präsentiert wird, zeigten sich nicht nur die hochklassigen Kandidaten. Verschiedene Sportgruppen aus Remscheider Vereinen gaben Kostproben ihrer sportlichen Aktivitäten.

Viele Interessierte tummelten sich an der Aktionsfläche und schauten begeistert zu. Die ersten Remscheider konnten bereits ihre Stimme per Wahlcoupon für ihren Favoriten abgeben. "Im vergangenen Jahr haben rund 5000 Bürger ihre Stimme abgegeben. Jetzt peilen wir die 6000 an", sagt Sportbund-Chef Reinhard Ulbrich. Mit der Resonanz zum Auftakt zeigte er sich zufrieden. Viele der Sportler aus unterschiedlichen Sparten, darunter auch Deutsche Meister, haben eine gute Fan-Basis. Aber auch viele zufällige Samstags-Bummler seien geblieben, um dem Programm zu folgen. Zwischen jeweils fünf Kandidaten können sich die Wähler in den fünf Kategorien entscheiden. Bis zum 28. Februar kann man die Stimme abgeben.

FOTO: Moll Jürgen

FOTO: Moll Jürgen

Für RTV-Kickboxer Mike Höfer (37), nominiert als einer der Kandidaten für den Sportler des Jahres, ist die Sportlehrerehrung auch eine Möglichkeit, für seinen Sport zu werben. "Das Kickboxen ist sehr facettenreich. Man muss in allen Bereichen gut sein, die Anforderungen sind hoch", sagt Höfer, der 2016 bei der Europameisterschaft in Slowenien den dritten Platz belegt hatte. Bis zu sieben Trainingseinheiten absolviert er pro Woche. Ohne das Team gelänge der Erfolg nicht, da ist er sich mit RTV-Kickbox-Kollegin Nadine Kürten (21), die zum zweiten Mal als Sportlerin des Jahres nominiert wurde, einig. "Man entwickelt sich im Sport, wird selbstbewusster", beschreibt die Kickboxerin, die bei der Weltmeisterschaft in Irland den dritten Platz erreichte.

"Wir sind zwar keine Spitzensportler-Schau, aber wir haben hier viele Spitzensportler", betont Ulbrich. Die jährliche Sportlerehrung sei nicht nur ein Dank für die hervorragenden Leistungen. Sie hebe auch die Vorbildfunktion der jungen Sportler hervor. "Es zeigt, dass sich Sport lohnt - auch als Leistungssport", sagt der Sportbund-Chef.

FOTO: Jürgen Moll

FOTO: Jürgen Moll

Ninette Grünbezk, Trainerin der Artistic Jumpers (Kunstturnen), hat mit zwei ihrer Gruppen bereits den Titel "Jugendmannschaft des Jahres" gewonnen. In den weiß-roten Kostümen gab das Team am Samstag auf der Bühne einen kleinen Einblick in ihre akrobatische Disziplin. "Der Sieg hat uns eine unheimliche Motivation für die Wettkämpfe gegeben", sagt Grünbezk.

Quelle: RP