Remscheid: Sportler machen Wahlkampf

Schwimmen, Fechten, Handball, Rollkunstlauf und Skaterhockey: Der Remscheider Sport ist vielfältig und von hoher Qualität. Das will der Sportbund Remscheid zeigen, wenn er am Samstag die Nominierten für die Sportlerwahl 2016 auf der Alleecenter-Bühne vorstellt.

Um 11 Uhr präsentieren die Rot-Blauen Funken zum Auftakt ihren Gardetanz; das weitere Programm ist gefüllt mit Karate, Kindertanz, Latino Dance und vielem mehr. Sportbund-Chef Reinhard Ulrich moderiert und stellt die Nominierten in drei "Werbe-Blöcken" (11.15 Uhr, 13.45 Uhr und 15.45 Uhr) dem Publikum vor.

Bis zum 28. Februar können Bürger für ihren Favoriten in den fünf Kategorien Sportler, Sportlerin, Jugendsportler, Mannschaft und Jugendmannschaft abstimmen. Gewählt wird per Wahlcoupon oder im Internet (www.sportbund-remscheid.de). Die Sieger werden am Freitag, 10 März, bei der "Nacht des Sports" bekanntgegeben. Wahlurnen stehen im Alleecenter, in den Rathäusern Remscheid und Lüttringhausen, im Bürgeramt sowie in den Sporthallen Neuenkamp, Hackenberg und West. Der Kartenverkauf für die "Nacht des Sports" startet ebenfalls morgen.

Die Nominierten in allen fünf Kategorien und das Programm für die "Nacht des Sports" wird die BM in den nächsten Wochen ausführlich vorstellen. Hier aber schon einmal alle zur Wahl stehenden Kandidaten, die ab morgen um Wählerstimmen buhlen, im "Schnelldurchlauf":

Sportlerin des Jahres Rollkunstläuferin Lena Henning, Bogenschützin Iris Jantzen, Kickboxerin Nadine Kürten (alle drei Remscheider TV), Boxerin Aylin Gezer (Bergischer Box Club) und die beiden Basketballerinen vom Remscheider SV, Claudia Mebus und Gaby Forster stehen zur Wahl.

Sportler des Jahres Behinderten-Schwimmer Hannes Schürmann (SG Bayer/TSV Bayer Leverkusen), Kickboxer Mike Höfer , Judoka Corrado Gradante (beide Remscheider TV) und Einradfahrer Rolf Leonhardt (TV "Frisch Auf" Lennep) sind nominiert.

Mannschaft des Jahres Die 1. Herren der IGR Remscheid (Rollhockey), die RTV-Bogenschützen (Remscheider TV), die männliche Ü30 des TC Grün-Weiß Lennep und die Herren 40 des SC Rot-Weiß Remscheid (beide Tennis) sowie die 1. Herren der Handballer der HG Remscheid sind die Nominierten.

Jugendsportler des Jahres In dieser Kategorie stehen Maximilian Mirbach vom Remscheider SV und Tobias Schulz von Bayer Leverkusen (beide Fechten), Vanessa Gregor (Segeln, Remscheider Segelyachtclub), Skaterhockeyspieler Colin Dehnke (ISC Düsseldorf Rams) und Schwimmerin Anna Krzyzaniak (SG Remscheid Bergisch Land) zur Wahl.

Jugendmannschaft des Jahres Nominiert wurden die U17 Rollhockey-Juniorinnen (IGR Remscheid), die gemischte U21 der Hilda- Heinemann-Schule und die D-Jugend der SSV Bergisch Born (beide Fußball), die männlichen Schwimmer des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums und die gemischte U21 der Artistic Jumpers (Kunstturner).

Quelle: RP