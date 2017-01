Remscheid: Stadt soll für Ältere lebenswert bleiben

Remscheid nimmt an einem Modellprojekt des Landes teil. Untersucht werden beispielhaft die Zustände im Südbezirk. Von Henning Röser

Der Remscheider Süden wird für drei Jahre Teil eines Pilotprojektes für das Land NRW. Es geht um zentrale Themen einer älter werdenden Gesellschaft. Wie muss ein Wohnquartier beschaffen sein, damit sich Menschen auch im hohen Alter dort noch wohlfühlen, sich gut zurechtfinden und auch am öffentlichen Leben teilnehmen können? Unter anderem diesen Fragen spürt seit dem vergangenen Jahr der in Remscheid vor allem als exzellenter Läufer vielen Menschen bekannte Daniel Schmidt nach.

Schmidt, der in Düsseldorf Soziale Arbeit studiert hat, ist einer von insgesamt 53 Quartiersentwicklern in NRW. Über ein Förderprogramm der Landesregierung hat ihn die Stadt im April für drei Jahre angestellt, damit er für einen fest abgesteckten Bereich, der sich von Hohenhagen bis Bliedinghausen und von Ehringhausen bis zur Böker Höhe erstreckt, ein Konzept entwickelt, wie dieser Bereich altersgerechter werden kann.

Ausgewählt wurde dieser Bereich, weil der Anteil der Migranten, die älter sind als 65 Jahre, hier mit 14,4 Prozent höher ist als im restlichen Stadtdurchschnitt (12,6 Prozent). Insgesamt leben im Untersuchungsbereich 24.000 Menschen, davon 5130 die älter sind als 65 Jahre. Darin enthalten sind 1470 Senioren, die älter als 80 Jahre sind.

Dies sei ein sehr großer Bereich, in dem er nicht mit jedem Bewohner sprechen könne, sagte Schmidt, als er sein Projekt jetzt im Sozialausschuss erstmals vorstellte. Er sucht daher den Kontakt zu Multiplikatoren und Gruppen, die im Stadtteil aktiv sind. Regelmäßig gibt es Quartierskonferenzen, um sich austauschen, Ideen zu entwickeln.

Seinen Arbeitsplatz hat Schmidt im Stadtteilbüro am Rosenhügel. Ein Gewinn für beide Seiten. Hier ist der Quartiersentwickler am Puls der aktiven Stadtteilarbeit, das finanziell auf Kante genähte Büro wiederum bekommt einen willkommenen Mietzuschuss.

In einer ersten Arbeitsphase hat Schmidt eine Bestandsaufnahme gemacht. Wie sieht das Angebot in der medizinischen Versorgung aus? Gibt es ausreichend private Pflegedienste? Wie weit sind die Wege zum nächsten Supermarkt? Hat dieser ein Bringdienst-Angebot? Und wie sieht es mit der Möglichkeit aus, als alter Mensch an kulturellen Veranstaltungen im Stadtteil teilzunehmen?

Die Ergebnisse sind zum Teil ermutigend. Die Anzahl der Pflegedienste ist sehr gut, seniorengerechte kulturelle Angebote wie etwa das Seniorenkino-Programm im WTT sind sogar ein Alleinstellungsmerkmal. Teilweise hapere es aber am Wissen der Bewohner, zu denen die Information über diese Angebote nicht durchgedrungen ist. Auch sei es teilweise schwierig, die im Stadtteil lebenden Migranten "abzuholen", berichtete Schmidt. Die Politik bat ihn, in einem Jahr wiederzukommen und über die Fortschritte zu berichten.

Quelle: RP