Remscheid: Stilvoll Wohnen im alten Denkmal

Die Inhaber der Villa Paulus haben in Vieringhausen ein abrissreifes Fachwerkhaus zum Gästehaus umgebaut. Von Henning Röser

Der erste Impuls beim Betreten des Hauses Vieringhausen 95: Hier möchte man sofort einziehen. Kurz noch mal in die alte Wohnung zurück, ein paar Bücher, Platten und die nötigste Kleidung holen, und dann hier sein Leben fortsetzen.

Auf diesen spontanen Wohlfühleffekt hoffen auch Joachim Schreiber und Kai-Robert Paulus bei den künftigen Mietern ihres Gästehauses. Als Unterkunft für Langzeitgäste sind die drei Wohnungen mit je 100 Quadratmetern Wohnfläche gedacht, die mit Wandheizung, geschmackvollen Massivholzmöbeln, Holzböden und modernen Bädern komfortabel und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet sind. Es gibt große Kaminöfen und in der offenen Küche mit Hightech-Herd möchte man spontan ein größeres Menü zubereiten. Das schönste Badezimmer hat die Dachwohnung, wo man aus der Badewanne in den Sternenhimmel schauen kann.

Zur Zielgruppe gehören etwa Projektleiter größerer Firmen, die über mehrere Monate in Remscheid zu tun haben und in diesem Zeitraum nicht im Hotel wohnen wollen. Dass der Bedarf da ist, wissen die Inhaber der Villa Paulus an der Schüttendelle aus dem täglichen Geschäft. Das angegliederte Hotel ist sehr gut gebucht. Ein Gästehaus ließ sich aus Platzgründen dort aber nicht realisieren.

Darum erwarben die beiden Unternehmer das abrissreife Fachwerkhaus aus dem Jahre 1898, das in den Anfängen eine Druckerei mit angeschlossenem Wohnhaus war, in einer Zwangsversteigerung. Sehr zur Freude auch der unteren Denkmalbehörde, wie Joachim Schreiber berichtet. Das Fachwerkhaus gleich an der Bahnlinie nach Wuppertal "ist mittlerweile das dritte denkmalgeschützte Haus, dass wir vor dem Abriss gerettet haben". Die Freude, damit auch ein Stück authentisches Remscheid konserviert zu haben, sieht man ihm an.

13 Monate dauerte der Neuaufbau, fast 300 Tonnen Material wurde aus dem Altbau entfernt. Um das ursprüngliche Aussehen des Hauses genau wiederherzustellen, wurde großer Aufwand betrieben. Ein Originalfenster diente als Vorlage für die nötigen Nachbauten, die Holzschnitzereien auf den Rahmen stimmen exakt. Insgesamt 800.000 Euro beträgt die Investition.

Dass im alten Amtsgericht in Lennep ebenfalls ein Boardinghaus entstanden ist, erfuhren die Bauherren aus der Zeitung. Da lief die Sanierung schon. "Das Haus in Lennep ist sehr modern eingerichtet, unser Stil ist ganz anders", setzt Schreiber auf unterschiedliche Zielgruppen für die beiden Objekte.

Zudem habe man den Vorteil, dass man durch die gerade mal 900 Meter entfernte Villa Paulus im Gästehaus auf Wunsch "Hotelservice" anbieten kann. "Wir bringen das Frühstück, machen die Wäsche." Sollten die Mieter die Wohnung zu Arbeitstreffen nutzen wollen, kann die Villa Paulus auch das Catering organisieren.

Ab nächster Woche können die drei Wohnungen über die üblichen Online-Portale gebucht werden. Tagespreis 199 Euro, wer für ein ganzes Jahr bucht, zahlt 79 Euro am Tag.

Am Sonntag, 29. Januar, findet von 12 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür im Gästehaus, Vieringhausen 95, statt.

Quelle: RP