Remscheid: Stromausfall - Feuerwehr rettet Leute aus Aufzug

Am Freitagabend standen die Menschen in Teilen der Remscheider Innenstadt ohne Strom da. Hunderte Haushalte waren davon betroffen, aber ebenso Betriebe und Einzelhändler an der Freiheit- oder der Schützenstraße.

In der Leitstelle der Feuerwehr Auf dem Knapp riefen viele besorgte Bürger an, um sich nach der Ursache zu erkundigen. Die war laut der EWR ein Kabelfehler zwischen der Brüder- und der Winkelstraße. Doch für die Feuerwehr gab es auch zwei konkrete Einsätze, die durch den Ausfall der Stromversorgung bedingt waren. "Wir haben zwei Menschen befreit, die in Aufzügen feststeckten", berichtet Feuerwehrchef Guido Eul-Jordan, der am Freitag Dienst hatte. Um für weitere Einsätze gerüstet zu sein, ließ er die drei innenstadtnahe Wachen der Freiwilligen Feuerwehr besetzen.

Zugleich rief die Feuerwehr im Sana-Klinikum und der Dünkeloh-Klinik an, um die Lage dort zu erkunden. Hier, wie auch in den Altenheimen der Stadt, gab es aber Entwarnung. Die Feuerwehr folgte bei ihrem Vorgehen einem Notfall-Plan, der für solche Pläne erarbeitet ist. Zufälligerweise hat die Seniorenunion für die nächste Sitzung des Seniorenbeirats in der kommenden Woche um einen Bericht zum Verhalten der Feuerwehr bei Stromausfällen gebeten. Dort kann Eul-Jordan nun am konkreten Beispiel aus der Praxis berichten.

Viele Haushalte waren bereits gegen 19.30 Uhr wieder am Netz, bei anderen dauerte es etwa bis 21.30 Uhr, ehe die Störung beseitigt war und TV, Herd und Lampen wieder funktionierten.

(red)