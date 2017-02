später lesen Remscheid Sturmtief Thomas - Baum begräbt Wagen unter sich FOTO: Kollmann FOTO: Kollmann 2017-02-23T19:25+0100 2017-02-24T00:00+0100

Sturmtief "Thomas" besuchte gestern Nachmittag auch Remscheid und sorgte am späten Nachmittag für mehrere Einsätze der Feuerwehr vor allem im Bereich Hasten und Reinshagen. Menschen kamen dabei nicht zu schaden, hieß es von der Leitstelle, es blieb bei Sachbeschädigungen. In Hasten stürzte ein Baum auf ein Auto und zerquetschte das Dach. Nach Informationen der BM hatte der Fahrer den Wagen erst kurz ausgestiegen. Besonders an exponierten Stellen im Stadtgebiet fegte der Sturm. Der Deutsche Wetterdienst hatte einzelne orkanartige Sturmböen (bis 110 Stundenkilometer) angekündigt - und eine Unwetterwarnung der zweithöchsten Stufe herausgegeben. Darauf hatten sich viele eingestellt und blieben daheim.