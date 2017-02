später lesen Remscheid Sven Wolf leitet Untersuchung im Fall Amri FOTO: Daniel Behmenburg FOTO: Daniel Behmenburg Teilen

2017-02-14

Der Remscheider Landtagsabgeordnete Sven Wolf (SPD) wird den Vorsitz eines Untersuchungsausschusses des Landtags NRW übernehmen, der den Fall Anis Amri untersucht. Amri hatte in einem Terrorakt am 19. Dezember einen Lkw entführt und den Fahrer gezwungen, das Fahrzeug in den Weihnachtsmarkt vor der Gedächtniskirche zu steuern. Dabei wurden zwölf Menschen getötet. Seitdem wurden die Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland für öffentliche Veranstaltungen deutlich erhöht. Die politische Diskussion bestimmt die Frage nach Versäumnissen der Aufsichtsbehörden. Amri, der auch in NRW gewohnt hatte, war als islamistischer Gefährder bekannt.