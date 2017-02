Remscheid: Syntax-Eröffnung hängt in der Luft

Syntax-Eröffnung hängt in der Luft

Seit 16 Monaten lehnt der Vermieter den Kontakt mit den Disko-Betreibern ab. Von Laura Harlos und Andreas Weber

Das Logo der Diskothek Syntax hängt fertig über dem Eingang des Hauses an der Bismarckstraße 87. Doch wann die ersten Rock- und Gothic-Fans hier feiern können, weiß keiner. Seit gut 16 Monaten hängt die Eröffnung der Diskothek in der Luft. Betreiber Sasha Richter fühlt sich vor den Kopf gestoßen.

Es hakt an Unterschriften. Die Immobiliengesellschaft Brack Capital, Eigentümer und Vermieter des Objekts, müsste das Gutachten zum Brandschutz abzeichnen, das Anna Garweg und Sascha Richter als Betreiber in Auftrag gegeben haben. Das wäre eigentlich Vermietersache gewesen - so war es einer großen Runde im Sommer 2015 bei einem Treffen mit Feuerwehr, Bauamt und Vermieter besprochen worden. Doch Brack habe keine Anstalten gemacht, sich um die Angelegenheit zu kümmern, versichert Richter.

"Jegliche Versuche, mit dem Vermieter in Kontakt zu treten, sind gescheitert", sagt Richter, "wenn ich nicht mit unterdrückter Nummer anrufe, nimmt noch nicht mal einer ab". Richter verstehe nicht, warum der anfangs rege Kontakt so abrupt abbrach und es jetzt keine Kommunikation mehr gäbe. Das sei für ein Unternehmen dieser Größe doch eher unüblich.

Der im Sommer geschlossene Mietvertrag ruht seither. Mit der Eröffnung des Syntax beschäftigt sich aktuell nur Sascha Richters Anwalt - der Fall wird gerichtlich geklärt.

"Wir warten seit eineinhalb Jahren und sind trotzdem noch motiviert zu eröffnen", sagt Richter, "das Objekt halten wir nach wie vor für sehr geeignet". Trotzdem schaue sich das Betreiber-Team nach alternativen Objekten um.

Das Image der Diskothek und das der Betreiber sei durch den Konflikt geschädigt: "Die Gäste sind sauer auf uns, weil wir nicht eröffnen", erklärt Richter. Regelmäßig erhalte er negative Kommentare und Nachrichten in sozialen Medien. "Der Aufstand ist verständlich: Die Disko steht fertig da, macht aber nicht auf. Die Leute meinen, wir hätten uns verkalkuliert." Aber an den Betreibern liege es nicht, sagt Richter.

Quelle: RP