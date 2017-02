später lesen Remscheid TBR-Autos sollen beim "Zoch" Terroristen aufhalten FOTO: HN FOTO: HN Teilen

2017-02-09

Fünf Fahrzeuge der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) sollen beim Rosenmontagszug in Lennep am 27. Februar an fünf neuralgischen Stellen der Zugstrecke als Bollwerk gegen mögliche terroristische Angriffe auf die beliebte Karnevalsveranstaltung eingesetzt werden. Die Fahrzeuge sollen mit Fahrern besetzt sein, so dass die Autos schnell weggefahren werden können, wenn etwa ein Krankenwagen in den abgesperrten Bereich einfahren muss. Das berichtete Ordnungsdezernentin Barbara Reul-Nocke (CDU) gestern Abend in der Ratssitzung. Die Auflage kommt von der Polizei, berichtete Reul-Nocke. Heute wird es ein weitere Abstimmungsgespräch zum Thema geben. Von Henning Röser