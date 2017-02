Remscheid: Unbekannte kippen Müll auf Hang an Schwelmer Straße

Unbekannte kippen Müll auf Hang an Schwelmer Straße

Ein Nachbar räumte am Wochenende alles fort.

Benutze Windeln, dreckige Handtücher, benutzte Zahnbürsten und Zewa-Tücher: Ein Blick auf den Hang an der Schwelmer Straße, zwischen der Kindertagespflege "Regenbogenland" und dem Städtischen Alten- und Pflegezentrum, weckte bei Passanten Ekel und ließ vermuten, dass hier jemand seinen kompletten Hausmüll abgeladen hatte.

"Seit mehreren Tagen liegt das schon hier", berichtete Birgitt Niermann der BM-Redaktion, "es sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa, da wird einfach alles hingeschmissen". Jeden Tag läuft die Altenpflegerin auf dem Weg zur Arbeit an dem Hang vorbei. "Ich habe das Gefühl, dass das jeden Tag mehr wird." Sie meldete den Fall dem Ordnungsamt.

Auch den Mitarbeitern der Kindertagespflege war der Müll übel aufgestoßen. Zurzeit laufe die Anmeldephase für die neuen Kinder - auf die Eltern mache der Müll alles andere als einen guten Eindruck, sagte eine Mitarbeiterin - und befürchtete negative Folgen.

Dem Umweltamt Remscheid war der Fall an der Schwelmer Straße bereits bekannt. Der Müll werde während der Picobello-Aktion am 24. und 25. März entfernt, teilte ein Mitarbeiter auf Anfrage der Redaktion mit. Bis dahin wollte ein Mann aus der Nachbarschaft die wilde Müllkippe nicht mehr mit ansehen: Am Wochenende entfernte er eigenständig den gesamten Unrat und säuberte den Hang. Das teilten die Mitarbeiterinnen der Kindertagespflege hoch erfreut mit.

(laha)