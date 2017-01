In Lennep haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag Schaufenster mit fremdenfeindlichen Symbolen und Parolen beschmiert. Es ist nicht die erste Attacke dieser Art.

An der Wetterauer und der Kölner Straße in Lennep beschmierten zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen Unbekannte mehrere Schaufenster mit gelber Farbe. Unter anderem malten die Täter Hakenkreuze, das Wort "Nigger" und gleich viermal den Begriff "Anarchie" auf die Scheiben, was in den Augen der Polizei nicht so recht zusammenpassen will.

Die Polizei bestätigte auf Nachfrage, dass Anzeige gegen Unbekannt erstattet wurde. Der Staatsschutz werde die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Im vergangenen Jahr hatte es vermehrt Angriffe auf eine karitative Einrichtung gegeben. Die Polizei vermutete eine Gruppe Rechtsextremer hinter den Taten.

