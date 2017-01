Remscheid: Unbekannte warnen mit gefälschten Aushängen vor Mäusekot in Pizzeria

Opfer einer üblen Verleumdung ist am Donnerstag eine Lenneper Pizzeria geworden. Unbekannte hatten in der Nacht vor dem Geschäft Handzettel ausgelegt, die vor dem "Verzehr von Nahrungsmitteln der Pizza Metro" warnten.

Darüber ein fettgedrucktes "Achtung" mit drei Ausrufezeichen. Bei Überprüfungen seien Kot-Rückstände von Mäusen und Ratten gefunden worden, heißt es weiter. Es würden Nachuntersuchungen angestellt, "bevor das Lokal geschlossen wird". Überschrieben ist der Handzettel mit den Worten "Das Ordnungsamt informiert", am Fuß findet sich das Löwensymbol, das man aus den öffentlichen Dokumenten der Stadt Remscheid kennt.

"An den Vorwürfen ist nichts dran", sagt das Ordnungsamt, das mit dem Thema Lebensmittel überhaupt nicht befasst ist. Mit einem Anruf beim zuständigen Lebensmittelüberwachungsamt in Solingen war am Morgen schnell geklärt, dass der Pizzabäcker in Lennep unrechtmäßig an den Pranger gestellt wird.

Die Betroffenen haben Anzeige erstattet.

(hr)