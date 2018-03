später lesen Remscheid Unfall in der Fahrstunde – 35.000 Euro Schaden FOTO: Hans-Peter Reichartz FOTO: Hans-Peter Reichartz 2018-03-08T16:14+0100 2018-03-08T16:04+0100

Als sie am Donnerstag gegen 10.40 Uhr im Beisein ihres Fahrlehrers im Fahrschulwagen vom TÜV-Gelände an der Straße Neuenteich in Lennep losfuhr, trat eine junge Fahrschülerin (17) nach Polizeiangaben zu kräftig aufs Gaspedal.