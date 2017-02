Remscheid: Verständnis für Anwohner-Klagen

Anlieger der Straße Am Langensiepen hatten sich beschwert, dass Gäste der Shisha-Bar bei größeren Feiern im Halteverbot der Straße stehen.

Funda Cakmak ist Geschäftsführerin der Shisha-Bar an der Vieringhauser Straße. Sie hat Verständnis für die Anwohner an der Straße "Am Langensiepen", wenn dort die Autos im Halteverbot parken und die Straße dadurch eng und gefährlich wird. Die Bergische Morgenpost hatte darüber berichtet.

"Ich kann aber nicht immer raus gehen und schauen, wie meine Gäste parken", sagt Cakmak. Türkische Hochzeiten, wie Anwohner vermuteten, werden bei ihr aber nicht gefeiert. Vielmehr kämen am Wochenende mehr Besucher als während der Woche. Mit einem Schild weise sie auf einen Parkplatz für Gäste hin, der hundert Meter entfernt ist.

Anwohner hatten sich beschwert, dass durch die Falschparker immer wieder gefährliche Situationen auf der Straße entstehen. In den vergangenen drei Jahren kam die Polizei drei Mal an diese Stelle. Das berichtet ein Sprecher der Polizei. 2017 gab es einen Unfall, die Jahre davor verhängten die Beamten Verwarnungsgelder. Einmal kam der Abschleppwagen. Die Situation an dieser Stelle ist dem Ordnungsamt bekannt. Die Mitarbeiter kämen regelmäßig an dieser Stelle vorbei. Dreimal pro Woche. Das gilt auch für den Freitagabend und für den Samstag. Am Sonntag kommt der Kommunale Ordnungsdienst nicht.

"Wir haben dort auch einige Verwarnungsgelder verhängt", sagte Ordnungsamtsleiter Jürgen Beckmann. Leider habe dies wenig präventive Wirkung, da die Gäste meist von außerhalb kämen.

(cip)