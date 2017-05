später lesen Remscheid Vielfalt ohne Massenandrang 2017-04-30T16:31+0200 2017-05-01T00:00+0200

Mit dem Höhenfeuerwerk wurde am späten Freitagabend die traditionelle Maikirmes der Remscheider Schützen eingeläutet. Ein erster Rundgang zeigte ein wenig mehr Vielfalt bei Ausstellern und Fahrgeschäften als noch in den letzten Jahren, doch für den großen Massenansturm reichte es am ersten Kirmeswochenende noch nicht. Von Cristina Segovia Buendia