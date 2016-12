Remscheid: Vivaldi macht stark

"Ich spiele erst mal ein Stück mit dir, einverstanden?" Bettina L'habitant schaut ihre Schülerin Sanja Ivanovic an und nickt ihr zu. Mit einer Hand drückt sie die Tasten des Klaviers, während Sanja den Bogen über die Saiten der Geige gleiten lässt. Es erklingen die ersten Töne von Vivaldis "Winter". "Du kennst doch die Geschichte dazu?", fragt Bettina L'habitant ruhig. Sie stehen im großen Raum der Bökervilla, Stuck an der Decke und knarzendes Parkett unter den Füßen. "Es ist Winter, draußen läuft der Regen an der Scheibe runter, die Schule ist vorbei, der Schnupfen ist weg." Sanja schnieft. "Noch einmal, ganz zart. Los geht's." Und schon spielt Sanja das erste Stück des Violinkonzerts flüssig wie der Regen.

Seit sechs Jahren nimmt die Schülerin Unterricht an der Musikschule bei ihrer Lehrerin Bettina L'habitant. "Ich hatte ein Video auf Youtube mit einer Geigerin gesehen", erzählt die heute Elfjährige. "Das wollte ich auch lernen." Also nimmt Sanjas Mutter Kontakt zu Bettina L'habitant auf. "Ich dachte erst: Schon wieder so eine ehrgeizige Mutter, die ihr Kind zu früh zum Geigespielen zwingen will. Ich sagte ihr, sie solle Sanja lieber draußen spielen lassen", erzählt L'habitant und lacht herzhaft.

Aber Sanja ist nicht von der Idee abzubringen. "Ich habe selten ein Kind gesehen, das den Musikunterricht mit so einer Ernsthaftigkeit angegangen ist." Und zum Musikmachen, davon ist Bettina L'habitant überzeugt, gehört auch das Auftreten vor Publikum. "Man macht Musik ja nicht fürs stille Kämmerlein, sondern um die Menschen zu erfreuen." Aber das Lampenfieber mache den meisten Kindern einen Strich durch die Rechnung. "Durch die Aufregung können viele nur noch einen Bruchteil ihrer eigentlichen Leistung zeigen." Deshalb gehört für Bettina L'habitant auch die Persönlichkeitsentwicklung zum Musikunterricht. "Der Spaß soll im Vordergrund stehen, nicht die Angst. Und Musik ist für mich ein Weg, den Kindern Spaß und Sicherheit zu vermitteln."

Deshalb hat die Musiklehrerin und Persönlichkeitstrainerin auch einen Workshop gegen Lampenfieber initiiert. Hier erfahren die Kinder, was Lampenfieber eigentlich ist, lernen Tricks für ein sicheres Auftreten und erleben einmal selbst, wie sie auf andere wirken. Auch Sanja hat daran teilgenommen. "Dabei habe ich gar kein Lampenfieber", sagt die Schülerin. "Du hast das Auftreten auch mit der Muttermilch bekommen", erwidert L'habitant und lacht. "Mut kann man lernen und Sanja ist eines der mutigsten Kinder, die ich kenne."

Dafür sei auch der Musikunterricht verantwortlich. "Sanja hat sich richtig gemacht. Nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich. Ihre Auffassungsgabe hat sich verbessert, sie trifft selbstbewusster Entscheidungen und hat keine Angst vor Publikum."

Damit habe sie auch Vorteile in der Schule. "Letzte Woche musste ich ein Referat halten, und es hat mir Spaß gemacht, den anderen Kindern etwas beizubringen", sagt die Elfjährige. "Welches Kind sagt schon, dass es gerne ein Referat gehalten hat?", erwidert Bettina L'habitant begeistert. Dabei hat Sanja natürlich auch mal schwache Phasen. "Manchmal muss ich so viel für die Schule lernen, dass ich nicht zum Üben komme", sagt sie. Aber Bettina L'habitant macht sich keine Sorgen. "In jeder Lernphase gibt es Stagnation. Aber das ist wie beim Poker. Wenn man mal ein schlechtes Blatt hat, hört man nicht sofort auf zu spielen."

Und auch Sanja macht fleißig weiter, mindestens drei Mal die Woche hat sie Unterricht, spielt alleine und in Gruppen. Wenn sie an schwierige Stellen kommt, übt sie so lange, bis sie das Stück fehlerfrei spielen kann. "Damit ich irgendwann mal richtig schnell spielen kann", sagt sie. "Und ich will ganz viele Konzerte spielen und ,Jugend musiziert' gewinnen." Ob sie das schaffen kann? Ihre Lehrerin Bettina L'habitant ist von ihr überzeugt.

Quelle: RP