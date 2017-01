Remscheid: Volkshochschule startet mit neuem Internetauftritt ins Semester

Kaufmännische Kurse, die früher mangels Teilnehmerzahlen nicht so oft durchgeführt werden konnten, werden nun in Webinaren organisiert. Von Bernd Geisler

Die Volkshochschule Remscheid steht für das kommende Frühjahrssemester in runderneuerten Startschuhen. Am 30. Januar geht's los mit einem neuen Logo, einem neuen Internetauftritt und jeder Menge neuer Kurse. Das neue Logo gilt nunmehr bundesweit für alle Volkshochschulen. Es besteht aus großen und kleinen Kreisen ("Farbtupfer"), die sich gegenseitig berühren. Mit diesem Symbol für Begegnung, Vielfalt und Lebendigkeit solle die VHS als "offene Begegnungsstätte mit vielfältigem Angebot für Menschen jeder Herkunft und Alltagskultur" vorgestellt werden, sagte die Leiterin des Kommunalen Bildungszentrums. Jürgen Beckstette, Bereichsleiter Berufliche Qualifizierung/ EDV, erläuterte den neu gestalteten Internet-Auftritt der VHS. Er zeichnet sich aus durch die Eignung für Tablet und Smartphone, eine barrierearme, klare, einfache Menü-Struktur, vereinfachte Buchungsmöglichkeiten und mehr Informationen über die Dozenten. Der Interessent findet auch einzelnen Kurse über Internet-Suchmaschinen.

Das Standardkursprogramm wurde ausgebaut. Jetzt gibt es (wieder) Fremdsprachenkurse - Englisch, Spanisch, Italienisch - für die Reise, ferner aufgrund der Nachfrage von Eltern Intensivsprachkurse zur Abiturvorbereitung sowie für Wiedereinsteiger. Im Rahmen des "Xpert Business" - bundeseinheitliches Kurs- und Zertifikatssystem für die kaufmännische Weiterbildung an Volkshochulen - können Berufseinsteiger und Wiedereinsteiger auch Zertifikatsprüfungen ablegen. Kaufmännische Kurse, die früher mangels Teilnehmerzahlen nicht so oft durchgeführt werden konnten, werden in Webinaren organisiert. Dadurch stehen sie einer nahezu beliebigen Teilnehmeranzahl zur Verfügung. Die Teilnehmer können die Kurse am heimischen PC besuchen und auch unterwegs über einen Internetanschluss mit Smartphone oder Tablet erreichen. Ferner steht qualifizierten Kindertagespflege-Personen ein kostenloses Fortbildungsprogramm offen. Besonderes Augenmerk legt die VHS Remscheid auf Alphabetisierung und Grundbildung. "In Deutschland gibt es trotz Schulpflicht mehr als 7,5 Millionen Menschen, die funktionale Analphabeten mit keinem Verständnis für längere Texte sind", sagte Grüdl-Jakobs. Um diese auch als solche zu erkennen und zu schulen, bietet die VHS Sensibilisierungsschulung an.

www.vhs.remscheid.de

Quelle: RP