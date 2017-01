später lesen Kommentar Vorhandenes Wissen nutzen Teilen

2017-01-25T18:31+0100 2017-01-26T00:00+0100

Remscheid wird zum Anschauungsobjekt für die Sozialforschung. Im Südbezirk sucht Daniel Schmidt seit 2016 nach Lösungen für einen altengerechten Stadtteil. Am 1. März beginnen Forscher der Uni Dortmund an mehreren Stellen der Stadt zu beleuchten, warum das Miteinander der Nationen hier besser klappt als in vielen anderen Städten in NRW. Das Rathaus und die Landtagsabgeordneten haben die Seestadt auf dem Berge auf das Radar der Ministerien gebracht - das ist zunächst mal eine gute Nachricht.