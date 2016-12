Remscheid: Warum wir uns nicht fürchten sollen

Heute Abend werden auch in Remscheid die Kirchen - unser Foto zeigt die Evangelische Stadtkirche Lennep - wieder voll sein. Denn gerade in bewegten Zeiten suchen Menschen Schutz, Halt und Zuversicht.

Und in solchen Zeiten leben wir. Krieg, Flucht und Terror beherrschen die Nachrichtenkanäle. Tatsächliche und gefühlte Bedrohung lassen sich kaum noch trennen. Immer größer wird die Angst. Dabei geht es uns doch eigentlich gut, besser als vielen anderen Menschen auf der Welt.

Was hilft gegen die Angst? Mut! Und so stellen wir in der Weihnachtsausgabe Menschen aus unserer Stadt vor, die mutig und zuversichtlich sind, die zupacken, wo es nötig ist und Hindernisse nicht scheuen. Sie zeigen, was möglich ist, wenn wir die Weihnachtsbotschaft beherzigen: Fürchtet euch nicht! Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest.

Quelle: RP