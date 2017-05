Remscheid: Wegen Schwächeanfalls in Lkw gefahren

Es sah deutlich schlimmer aus, als es letztlich war - zumindest für den 78-jährigen Fahrer eines völlig zerstörten Opel aus Remscheid. Er stieg am Donnerstagmittag an der Unfallstelle nahe Kammerforsterhöhe nur mit leichten Verletzungen aus dem Wrack.

Dem Mann war gegen 12 Uhr in einer Rechtskurve auf der B 237 nach eigener Aussage plötzlich "schwarz vor Augen" geworden. Er war in Richtung Innenstadt unterwegs und geriet mit seinem Wagen auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo der Pkw mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammenstieß. Dessen Fahrer, ein 40-Jähriger aus Haltern, konnte nicht ausweichen. Das Auto schleuderte nach dem Zusammenprall in den Straßengraben. Auch am Lkw entstand hoher Sachschaden.

(büba)