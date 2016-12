Remscheid: Weihnachtstreff bricht Rekorde

Für 2018 ist eine neue Ausschreibung geplant. Betreiber Marcel Müller würde gerne weitermachen. Von Henning Röser

Der Remscheider Weihnachtstreff mit Eisbahn vor dem Rathaus hat ein Rekordjahr hingelegt. "Das beste Ergebnis seit zehn Jahren" verkündete Betreiber Marcel Müller gestern Abend am Infostand der Stadt, wo Bürgermeister Otto Mähler (SPD) wenige Tage vor dem Ende des Marktes zu einer Bilanz und zum Ausblick einlud. Auch Erich Merken, mit seiner Waffelbäckerei ein Urgestein des Remscheider Weihnachtsmarktes, zeigte sich zufrieden mit den Umsätzen.

Das gute Wetter - kalt, kein Schnee, wenig Regen - habe zum Erfolg ebenso beigetragen, wie das offenbar stimmige Konzept, sagte Müller. Das Budendorf werde als familiärer Treffpunkt immer beliebter. Ein Glücksgriff dabei sind die neuen, sogenannten Lounge-Hütten. Die Holzbuden mit Sitzbänken können wie die Bahnen zum Eisstockschießen reserviert werden und waren schnell komplett ausgebucht. "Jetzt kommen auch ältere Menschen hierher, die nicht so lange stehen können", sagt Müller.

Ein wichtiger Magnet ist zudem die Eisbahn. Die ist mit Kosten von 150.000 Euro weiterhin ein Zuschussgeschäft, für die familiäre Atmosphäre und als Alleinstellungsmerkmal aber ein unerlässliches Pfund im Konzept. Dank Sponsoren kann Müller sie finanzieren. So lädt die Sparkasse täglich Schulklassen und Kindergärten auf die Bahn ein. "Wir hatten in diesem Jahr allein dadurch 2000 Kinder auf dem Eis".

Der gute Ruf hat sich mittlerweile herumgesprochen. Aus Wuppertal, Solingen, Wermelskirchen oder Gummersbach kommen die Besucher. Das Konzept, den Markt nach und nach zu verbessern, sei aufgegangen, sagt Müller. Für die Zukunft hat er noch viele Pläne, wartet aber nun auf ein Signal aus dem Rathaus. Denn der Vertrag mit der Stadt Remscheid läuft noch bis einschließlich 2017, dann soll neu ausgeschrieben werden, sagt Andreas Meike vom Stadtmarketing.

Müllers Unternehmen führt seit vier Jahren das Konzept fort, das Meikes Abteilung davor begonnen hatte. "Warum sollten wir die Pferde wechseln, wenn es gut läuft", sagt Otto Mähler. Er will das Thema in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung Alt-Remscheid im Februar ansprechen. Möglicherweise finde mal eine Lösung, Müller ein Signal zu geben, damit dieser Planungssicherheit habe. "Remscheid soll unser Mittelpunkt werden", sagt der Schausteller aus Niedersachsen, der in der ganzen Republik unterwegs ist. Er überlegt, ein Grundstück in Remscheid zu kaufen, wo Stände und Material gelagert werden können. Da könnte dann auch der große Plastikweihnachtsmann aus dem Eingangsbereich geparkt werden, um den sich Besucher gerne zum Erinnerungs-Selfie gruppieren.

Klappt die Verlängerung in Remscheid nicht, gibt es schon Interesse aus der Nachbarschaft. Eine Delegation aus Solingen habe ihn gefragt, ob er mit seinem Markt nicht in die Klingenstadt kommen wolle.

Quelle: RP