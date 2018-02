später lesen Remscheid Weniger Übernachtungen im bergischen Städtedreieck 2018-02-25T13:57+0100 2018-02-26T00:00+0100

Seit acht Jahren in Folge steigt in NRW die Zahl der Gäste und Übernachtungen. Das war auch im Jahr 2017 so. Nur nach Wuppertal, Solingen und Remscheid kamen weniger Gäste. Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 23,2 Millionen Gäste die knapp 5230 Hotels, Jugendherbergen und Campingplätze im Land. Im Landesdurchschnitt kamen 5,1 Prozent mehr Gäste im Vergleich zum Jahr davor. Das teilte jetzt das Statistische Landesamt mit.