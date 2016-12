Silvesterrätsel: Wie gut kennen Sie Remscheid ?

Mit dem traditionellen Gewinnspiel wünscht unsere Redaktion allen Lesern einen guten Übergang und ein frohes neues Jahr 2017. Als Preise winken 2 x 2 Karten für "Shadowland 2" im Düsseldorfer "Capitol Theater" am 23. März 2017.

Frage 1 Wer half dem SPD-Landtagsabgeordneten Sven Wolf im Advent beim Verkauf von Weihnachtsbäumen?

A Kämmerer Sven Wiertz B die frühere Oberbürgermeisterin Beate Wilding C Hans-Peter Meinecke, langjähriger SPD-Fraktionsvorsitzender

Frage 2 Welches spätere Berufsziel verkündete CDU-Fraktionschef Jens Nettekoven in seinem ersten Kandidaten-Portrait in der Bergischen Morgenpost?

A Torwart beim 1. FC Köln B Kapitän auf einem Kreuzfahrtschiff C Bundespräsident

Frage 3 Wie weit kam Torsten Legat bei seiner Teilnahme im RTL-Dschungelcamp ?

A Sieger B Finale C Rauswurf in der ersten Runde

Frage 4 Welches Straßenprojekt schaffte es 2016 überraschend auf die Investitionsliste der Stadt?

A B 51 n B Ausbau Freiheitstraße C Kreuzung Eisernstein

Frage 5 Welchen inoffiziellen Arbeitstitel trägt das Projekt "Gute Schule 2020" im Rathaus ?

A Jutta und Sven geben vor der Wahl noch einen aus B Lokus 2020 C Hilfe, uns fehlen die Architekten

Frage 6 Welchen Titel darf die Stadt seit kurzem tragen ?

A Kleinste Großstadt in NRW B Fair Trade Town C Bestes Outlet-Center im Städtedreieck

Frage 7 Für welches Thema stellt die Stadt im kommenden Jahr einen Koordinator ein?

A Brauchtumsfeste in Lennep B Breitbandausbau C Bildende Kunst in der Innenstadt

Frage 8 Wer feierte mit dem Buch "378 Dinge, die man über Remscheid wissen muss" in diesem Jahr einen Erfolg?

A Norbert Schmitz B Christoph Imber C Horst Kläuser

Frage 9 Mit welchem amerikanischen Popstar arbeitete der Remscheider Fotograf Wolfgang Tillmanns in diesem Jahr zusammen ?

A Neil Young B Frank Ocean C Beyonce

Frage 10 Welche Band aus der Domstadt spielt im kommenden Jahr beim "Eschtival" im Freibad ?

A BAP B Brings C Köbes Underground

Frage 11 Zu welcher in unseren Breiten seltenen Gattung gehörten die beiden Bäume, die am Gesundheitshaus gefällt wurden ?

A Zedern B Pinien C Palmen

Teilnahme am Gewinnspiel Lösung mit allen elf Antworten senden per Post an Bergische Morgenpost, Alleestraße 72, 42853 Remscheid oder per E-Mail an remscheid@bergische-morgenpost.de

Einsendeschluss: Freitag, 6. Januar 2017

