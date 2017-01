Remscheid: Wijus suchen Ideen für Familienfreundlichkeit

Was unternehmen Remscheider Firmen, um ihren Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern? Zu dieser Frage planen die Remscheider Wirtschaftsjunioren (Wijus) in der zweiten Hälfte des Jahres einen Wettbewerb. Das berichtete Wiju-Sprecherin Annika Beckmann am Montagabend bei einem Pressegespräch. Zusammen mit Alexander Mäuler und Carina Bürgel bildet sie den neuen Vorstand der Wirtschaftsjunioren. Von Henning Röser

Die Kriterien für die Bewertung der Vorschläge werden noch erarbeitet, sagte Annika Beckmann. Klar sei, dass es unterschiedliche Gruppen geben soll. Ein kleines Unternehmen soll nicht in einen Topf mit einem großen Industrieunternehmen gepackt werden.

Eine Stadt, die das Potenzial vor allem gut ausgebildeter Frauen nicht nutze, weil diese etwa durch einen fehlenden Kitaplatz nicht in den erlernten Beruf zurückkehren können, habe einen Standortnachteil. Die Wijus erhoffen sich vom Wettbewerb Impulse, die auf andere Firmen einwirken können. Das könne von der vermehrten Einrichtung von Heimarbeits-Plätzen (Home Office) bis zur Einrichtung einer gemeinsamen Großtagespflege-Einrichtung gehen, die von mehreren Firmen finanziert werden.

Annika Beckmann und Alexander Mäuler berichteten aus eigener Erfahrung und aus Berichten von Freunden und Kollegen von den aktuellen Auswirkungen fehlender Plätze für Kinderbetreuung in Remscheid. So hat der Jungvater Mäuler seinen Sohn bereits zwei Monate nach dessen Geburt auf die Warteliste mehrere Kindergärten setzen lassen - in der Hoffnung, dass der Junge im Alter von drei Jahren tatsächlich aufgenommen wird. So geht es gerade vielen Eltern.

Ein gemeinsames bergisches Projekt mit den Wirtschaftsjunioren aus Solingen und Wuppertal wird sich der Leerstände auf den Einkaufsmeilen der Innenstädte annehmen, berichtete Gastronom und Buchautor Christoph Imber, der zum Beirat gehört. Im Austausch der drei Städte soll versucht werden, neue Mieter oder Nachnutzungsideen zu finden. Das Schicksal der darbenden Alleestraße treibt die Remscheider Wijus schon seit vielen Jahren um. Bei einem ersten Testlauf zu einer Öffnung der unteren Allestraße 2011 nahmen Mitglieder aktiv teil, als sie die Zahlen der Durchfahrten ermittelten.

Das Thema sei ja jetzt durch die CDU wieder aufgegriffen worden, sagte Annika Beckmann. Sie signalisierte Unterstützungsbereitschaft der Wirtschaftsjunioren, falls es neue Aktivitäten in diese Richtung geben sollte. Die Arbeit der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) wollen die Wijus weiter intensiv begleiten, ebenso wie die DOC-Umsetzung. Beides wird begrüßt.

Die in der Vergangenheit erfolgreich etablierten Aktivitäten der Wijus werden 2017 fortgesetzt. So findet bereits im elften Jahr das 2013 beim bundesweiten Wettbewerb "Ideen für die Bundesrepublik" ausgezeichnete Projekt "Wortschatz" statt. Schüler der fünften und sechsten Klassen - zumeist mit Migrationshintergrund - , die sich mit der deutschen Sprache schwertun, erhalten zwei mal in der Woche zusätzlichen Unterricht von Lehramtsstudenten. Finanziert wird das Projekt über Sponsoren und Benefiz-Aktionen. Die Flüchtlingsklasse an der Alexander von Humboldt-Realschule, die im vergangenen Jahr neu dazukam, wird auch in diesem Jahr an Wortschatz teilnehmen.

Im Superwahljahr 2017 werden sich die Wijus mit den Positionen der Kandidaten für die Landtags- und Bundestagswahl beschäftigen.

