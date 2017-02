Remscheid: "Wir sind mehr als Bettpfannenträger"

Der Tannenhof wirbt für den Beruf "Krankenpflegerin". Er sei besser als sein Ruf. Es fehlt aber an genügend Bewerbern. Von Cristina Segovia-Buendía

Wie vielfältig und spannend Berufe in der Ergotherapie, Gesundheits- und Krankenpflege sein können, zeigten gestern Nachmittag Azubis des Diakonischen Bildungszentrums Bergisch Land (DBZ) auf dem Gelände der evangelischen Stiftung Tannenhof. Interessierte Besucher waren eingeladen in verschiedene Bereiche hinein zu schnuppern.

"Der Beruf der Krankenpfleger und -Schwestern ist besser als sein Ruf", sagt Nathalie Mrosinski. Die 25-Jährige absolviert derzeit ihre Ausbildung zur Krankenschwester. Für sie, ein absoluter Traumjob. Eine gute Portion Idealismus und Fingerspitzengefühl seien bei der Arbeit mit Menschen nötig. "Wir sind mehr als Bettpfannenträger", sagt auch Marcel Lepperhoff. Der 20-Jährige wollte eigentlich Psychologie studieren und nutzt nun die Wartezeit mit einer Ausbildung in der psychiatrischen Pflege. "Zu Beginn war der Entschluss, hier eine Ausbildung zu beginnen, nur eine Notlösung, um die Zeit bis zum Studium zu nutzen, doch inzwischen bin ich wirklich froh, hier zu sein, weil ich gefallen an dem Beruf gefunden habe."

Die Begeisterung und Liebe, die diese Azubis für ihren Beruf hegen, wollten sie gestern interessierten Besuchern beim ersten Tag der Offenen Tür mitgeben. Denn Bewerber sind rar, äußerte Kursleiterin Rita Bugenhagen. Ein Grund dafür sieht die diplomierte Berufspädagogin an den vorherrschenden Vorurteilen über schlechte Bezahlung und eintöniger Tätigkeit. "Oft wird angenommen, dass sich die Pflegekräfte nur um die Bettpfannen kümmern, dabei leisten sie viel mehr, wie sie heute zeigen. Und die Bezahlung ist auch nicht so schlecht, wie man denkt. Im Gegenteil, in der Ausbildung verdient man sogar recht gut." (siehe Infokasten).

An verschiedenen Stationen, etwa beim Blutdruckmessen, beim Verbandswechsel oder im Anatomieraum bei der Reanimation zeigten die angehenden Krankenpfleger und -Schwestern die Vielfalt ihrer Tätigkeit. "Krankenschwestern sind häufig die Ersten, die beim Patienten sind und im Notfall die lebensrettenden Maßnahmen durchführen, bis der Arzt kommt", erklärte Mrosinski. Ihr Job sei also wichtiger als viele meinen. Dass sich wenige für eine Ausbildung in der Pflege melden liegt häufig zwar an den Vorurteilen, oftmals auch an den Voraussetzungen, sagt Maja Scholz (20). Sie hatte Schwierigkeiten einen Ausbildungsplatz zu finden. "Vermutlich weil ich schon Mutter bin. Für den Job muss man flexibel sein." Leute mit Hauptschulabschlüsse brauchen noch eine einjährige Zusatzausbildung.

Quelle: RP